Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель

Об этом сообщает Facebook-страница пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Вместе с тем, он назвал темы переговоров двух лидеров:

безопасность,

двусторонние отношения,

другие актуальные вопросы.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - подтвердил пресс-секретарь.

Ранее источники сообщили, что Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попытается использовать как геополитическое оружие.

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