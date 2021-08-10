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Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель

10.08.2021 / 09:06
Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа.

Об этом сообщает Facebook-страница пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Вместе с тем, он назвал темы переговоров двух лидеров:

безопасность,
двусторонние отношения,
другие актуальные вопросы.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - подтвердил пресс-секретарь.

Ранее источники сообщили, что Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попытается использовать как геополитическое оружие.

Источник

Меркель, Зеленский
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