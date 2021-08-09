Источник в Минюсте: Действия Киева против Виктора Медведчука можно охарактеризовать как нарушение норм законодательства

Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины.

"В судах зарубежных инстанций руководствуются нормами права и не принимают эмоциональные решения. Так что Украина, вероятнее всего, проиграет иск. Это решение может стать проблемой для президента Владимира Зеленского, особенно после завершения срока действия его каденции. Потому что с него могут спросить и через пять лет", - отметил собеседник RT.

Напомним, Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.