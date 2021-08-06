Moderna заявила об эффективности вакцины в 93% через полгода после второй дозы

Об этом сообщает Reuters.

"Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую эффективность в 93% в течение полугода, однако мы понимаем, что вариант "Дельта" является значительной новой угрозой, поэтому мы должны оставаться бдительными", - сказал исполнительный директор Moderna Стефан Бенсель.

Ранее компания сообщала об эффективности в 94,5%.

В то же время в компании заявили, что к началу зимнего сезона будет необходима бустерная доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится.

Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Она также содержит молекулы мРНК, которая является своеобразной инструкцией к созданию шиповидного белка коронавируса. Попадая в клетки человека, она учит их делать копии этого белка. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

Украина получила 2 млн доз вакцины против COVID-19 Moderna от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Напомним, ранее компания Pfizer заявила, что после введения третьей дозы ее вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, уровень антител против штамма «Дельта» в пять раз выше, чем после второй дозы.

По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утру 5 августа зафиксировали 201005476 случаев заражения коронавирусом.

В частности зарегистрированы 4270233 смерти, выздоровели 181006410 человек.

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