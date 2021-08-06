Франция планирует COVID-вакцинацию уязвимых групп третьей дозой с сентября - Макрон

Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает France 24.

Он подчеркнул, что третья доза вакцины понадобится людям со слабым здоровьем и лицам пожилого возраста.

Отмечается, что процесс может начаться с сентября. Причиной этому является распространение более заразного штамма коронавируса «Дельта».

Эксперты предполагают, что введение третьей дозы вакцины - это правильный подход, основанный на имеющихся научных данных.

По словам специалиста по вакцинам и вице-президента комиссии по вакцинации в Управлении здравоохранения Франции Даниэля Флоре, со временем иммунитет к вирусу естественным образом ослабевает, вот почему, например, от гриппа людей вакцинируют каждый год.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала к концу сентября ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса из-за несправедливого распределения вакцин в мире.

Некоторые страны уже объявили, что будут вводить третьи дозы вакцин для уязвимых групп, в их числе, в частности, Израиль, Венгрия, Германия и Великобритания.

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