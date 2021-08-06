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Франция планирует COVID-вакцинацию уязвимых групп третьей дозой с сентября - Макрон

06.08.2021 / 17:23
Франция планирует вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса уязвимым группам населения.

Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает France 24.

Он подчеркнул, что третья доза вакцины понадобится людям со слабым здоровьем и лицам пожилого возраста.

Отмечается, что процесс может начаться с сентября. Причиной этому является распространение более заразного штамма коронавируса «Дельта».

Эксперты предполагают, что введение третьей дозы вакцины - это правильный подход, основанный на имеющихся научных данных.

По словам специалиста по вакцинам и вице-президента комиссии по вакцинации в Управлении здравоохранения Франции Даниэля Флоре, со временем иммунитет к вирусу естественным образом ослабевает, вот почему, например, от гриппа людей вакцинируют каждый год.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала к концу сентября ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса из-за несправедливого распределения вакцин в мире.

Некоторые страны уже объявили, что будут вводить третьи дозы вакцин для уязвимых групп, в их числе, в частности, Израиль, Венгрия, Германия и Великобритания.

Источник

коронавирус, вакцина, Франция
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