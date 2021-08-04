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В Минздраве объяснили, почему не нужно делать тест на антитела после COVID-вакцинации

04.08.2021 / 16:46
Министерство здравоохранения Украины не рекомендует делать тест на антитела после вакцинации от коронавируса.

В министерстве также пояснили, почему такие тесты не могут показать достоверный уровень иммунитета к COVID-19.

Об этом сообщает Facebook-страница Минздрава.

"Тесты, которыми измеряют уровень антител не стандартизированы. Разные лаборатории применяют разные методы исследования, разные единицы измерения, тест-системы разной точности и чувствительности, разное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты", - объясняют в министерстве.

Кроме того, как отмечают в Минздраве, от коронавируса защищают не только антитела, но и клеточный иммунный ответ. Этот клеточный ответ сохраняется дольше, а тест на антитела его не определит.

"Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - добавили в министерстве.

Источник

Минздрав, COVID-19
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