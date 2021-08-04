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Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов - указ президента

04.08.2021 / 15:54
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике", сообщает пресс-служба главы государства 3 августа.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинет министров Украины обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Как сообщалось, Кабмин на заседании одобрил проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Источник

гуманитарная помощь, Литва
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