Войти | Зарегистрироваться
13:40

среда,
04 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МИД: Украина сделает все возможное для расследования смерти Шишова

04.08.2021 / 12:17
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на гибель белорусского активиста Виталия Шишова, пообещав, что Украина сделает все возможное для выявления "всей правды" об этой трагической смерти.

Заявление Кулеба опубликовал 3 августа после обеда в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - заявил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что "шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова".

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Посольство США выразило надежду на прозрачное расследование обстоятельств смерти Шишова, отметив, что это произошло на фоне расправы режима Лукашенко с гражданским обществом.

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова с Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах на теле Виталия Шишова - у него содрана кожа на носу, колене и груди.

Источник

Кулеба, Шишов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.