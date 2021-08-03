Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы

Новые данные о древней чудотворной иконе Божией Матери «Святогорская», которая хранилась в Святогорской Лавре, стали известны накануне празднования чудотворного образа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, недавно были обнаружены документы, которые указывают приблизительный «возраст» утерянной чудотворной иконы.

«Чудотворная икона Божией Матери «Святогорская» известна на Руси с древнейших времён, о чём повествуют недавно найденные в фондах Государственного исторического музея РФ и Московского государственного университета рукописи начала XVIII века. «Солнце Пресветлое» со сказаниями о чтимых Богородичных иконах, в одном из которых явление Святогорской иконы в пещерах Святогорской меловой скалы датируется 1092 годом», — сказано в сообщении. То есть образ относится как минимум к XI веку.

Как известно, до закрытия монастыря советскими властями в 1922 году, в нём хранилось две чудотворные иконы Богородицы под названием «Святогорская». Первая — древняя — долгое время хранилась в старом Успенском храме, который был построен в 1698 году и разобран в 1868-м. Из его кирпичей построили церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В её иконостас и поместили образ. Спустя некоторое время икона заняла место в иконостасе Покровского храма, в котором сейчас хранится копия чудотворного образа.

Образ Богородицы был украшен богатой ризой. Из сохранившихся документов известно, что в 1787 году, когда по приказу императрицы Екатерины II монастырь упразднили, в числе прочих изъятых драгоценностей, была и серебряная с позолотой риза чудотворного образа. В 1844 году, когда обитель вновь открыли, для иконы была создана новая богатая риза.

Икона не сохранилась: после закрытия монастыря в 1922-м она бесследно исчезла.

В прежнее время с неё было написано множество списков. Одним из них и является вторая чудотворная икона Божией Матери «Святогорская» — сейчас единственная, хранящаяся в Успенском соборе монастыря. На ней Богомладенец держит в руке трость, на древней иконе Он был изображён держащим свиток.

Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодия.