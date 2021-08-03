Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения отметил престольный праздник

Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения в день пророка Илии отметил престольный праздник.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в этот день посетили Чернобыльскую зону отчуждения и единственный действующий в ней храм - Свято-Ильинский собор.

Во время богослужения верующие и духовенство преподнесли сугубые молитвы за прекращение пандемии и быстрое выздоровление больных, а также молились за упокой ликвидаторов и всех христиан, погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Павел поблагодарил настоятеля храма за труды, которые он несет в этом месте, пожелал всем сил, терпения и помощи Божией.

*** Церковь Святого Пророка Илии — храм Киевской епархии Украинской Православной Церкви в городе Чернобыле. На сегодня является единственным регулярно действующим храмом Чернобыльской зоны отчуждения. Храм был действующим до эвакуации 1986 года. Начиная с 1990 года в церкви начали проводить нерегулярные службы, а в 2001 году возобновились регулярные богослужения и деятельность прихода.