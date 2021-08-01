Митрополит Онуфрий на примере преподобного Серафима Саровского рассказал, как угодить Богу

Если человек ежедневно себя приучает к смирению, терпению, прощению ближнего, то будет идти дорогой к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ отметил, что преподобный Серафим Саровский является ярким образом святого угодника Божия, который показал, что можно, живя в миру, угождать Богу и жить по заповедям.

Он отметил, что конечно не все могут взять на себя духовный подвиг, как преподобный Серафим Саровский, но каждый должен стремиться жить по Божьим заповедям.

«Не все могут быть монахами, пойти в пустыню, молиться на камне 1000 дней и 1000 ночей. Но каждый может и должен смиряться, не осуждать ближнего, не воровать, не изменять друг друга, терпеть. Это заповеди Божьи, те главные законы, которые делают человека способным к вечной жизни и спасению», - сказал владыка.

Если человек ежедневно себя приучает к смирению, терпению, прощению ближнего, то, как подчеркнул Митрополит Онуфрий, будет идти проторенной преподобным Серафимом и всеми угодниками Божьими дорогой - дорогой к Богу.

«Святые стали угодниками Божьими не потому, что они долго не ели, не пили и не спали, а потому, что подчинили себя воле Божией и за все, что посылал Господь, благодарили Его. Вместо злобы человеческой, ненависти они платили любовью. Это сделало святых святыми», - подчеркнул Предстоятель УПЦ и заметил, что если будем так проводить свою земную жизнь, то станем хоть немного похожими на святых.