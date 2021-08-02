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Митрополит Онуфрий рассказал, что Господь дает человеку в Церкви

02.08.2021 / 10:00
Предстоятель подчеркнул, что как правовое государство основывается на верховенстве закона, так и в Церкви действует Закон - Закон Божий

В Церкви Господь дает человеку все, что нужно для благополучной земной жизни и для получения спасения на небе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«В Церкви человек крестится, миропомазуется, венчается, принимает священство, елеопомазуется, участвует в таинствах исповеди и Причастия и таким образом получает ту Божью силу, которая необходима для того, чтобы благополучно прошли земное бытие и достигли вечного спасения», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший напомнил, что сам Господь создал Церковь. Церковь занимает небо и землю.

«Небесная Церковь состоит из земных угодников и ангелов, а земная Церковь состоит из тех, кто здесь на земле верует во Христа распятого и воскресшего. Независимо от того, какая национальность, какого цвета кожа у человека, социальный статус он имеет, где живет, - все верующие во Христа распятого и воскресшего объединяются в большую, крепкую семью, которая и называется Церковью Христовой, Главой которой является сам Христос», - пояснил владыка.

Предстоятель подчеркнул, что как правовое государство основывается на верховенстве закона, так и в Церкви действует Закон - Закон Божий. «И если человек знает и соблюдает Закон Божий, то избегает многих бед», - сказал он.

«Этот Закон сохраняет человека невредимым в сложных обстоятельствах жизни. Этот Закон человеку открывает Бога, показывает, какой Бог есть. Этим Законом сохраняем чистоту своей веры, потому что, чтобы войти в Царство Небесное, надо правильно познать Бога. Не просто знать, что Бог есть, а познать Его. Иначе человек, которому откроются врата Царствия Божия, будет не в состоянии войти в них», - подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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