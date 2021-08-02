Войти | Зарегистрироваться
11:27

понедельник,
02 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

02.08.2021 / 10:23
31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая коронавируса разновидности "Дельта": три человека вернулись из Турции, один – из России.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Facebook

Чиновник сообщил, что трое больных были на отдыхе в Турции, а один вернулся из России. Состояние всех удовлетворительное, больные находятся на самоизоляции.

Напомним: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине растет количество заражений коронавирусом штамма "Дельта": по состоянию на 28 июля уже зарегистрировали 17 случаев.

Источник

коронавирус, Николаев, Дельта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
1 августа
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.