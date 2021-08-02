В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Facebook

Чиновник сообщил, что трое больных были на отдыхе в Турции, а один вернулся из России. Состояние всех удовлетворительное, больные находятся на самоизоляции.

Напомним: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине растет количество заражений коронавирусом штамма "Дельта": по состоянию на 28 июля уже зарегистрировали 17 случаев.

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