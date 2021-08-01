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В РПЦ считают, что связь между Украиной, Россией и Белорусью сохранится благодаря церковному единству

01.08.2021 / 19:10
Владыка напомнил, что День Крещения Руси – это торжество всей многомиллионной Русской Православной Церкви

День Крещения Руси – это торжество всей многомиллионной Русской Православной Церкви.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

Митрополит Иларион отметил, что попытки переписать историю в угоду сиюминутным политическим реалиям, что можно увидеть, в частности, на Украине, не могут не тревожить и не огорчать.

«Несмотря на происходящие сейчас политические турбуленции, у нас общая, единая история, и особенно ярко это проявляется, когда обращаем взор на события исторической важности, в том числе и когда на днях в очередной раз все вместе вспоминали Крещение Руси», – сказал иерарх.

«1033 года прошло с этого события, а мы продолжаем сохранять наше церковное единство – думаю, что это самое важное. Политические обстоятельства меняются, а связь между тремя братскими народами – русским, украинским, белорусским – сохранится навсегда, и она обеспечивается в том числе церковным единством, которое никому не дано разрушить», – уверен митрополит Иларион.

Владыка напомнил, что День Крещения Руси – это торжество всей многомиллионной Русской Православной Церкви, констатировав: «Неслучайно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление с этим праздником президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Белоруссии Александру Лукашенко».

«Это праздник трех стран, потому что все они имеют свои духовные корни в киевской крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира», – подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: Inpress.ua
упц, рпц, митрополит Иларион
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