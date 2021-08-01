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В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память чудотворной иконы Богородицы

01.08.2021 / 18:15
В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память чудотворной иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
На торжества в честь Святогорской Божией Матери съехались православные со всей Украины

В Святогорской лавре тысячи верующих со всей Украины почтили чудотворную Святогорскую икону Божией Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на svlavra.church.ua, в день праздника Божественную литургию возглавил намесник обители митрополит Святогорский Арсений.

Праздничные богослужения в лавре начались накануне - было совершено чтение акафиста Божией Матери и всенощное бдение.

После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом с чудотворной Святогорской иконой к монументу Божией Матери Игумении.

Митрополит Арсений пожелал всем материнского Покрова Божией Матери, утешения и исполнения всего доброго, что просим у Пречистой Богородицы, которая сугубо предстоит за обитель Святогорскую, за Отечество и сугубо молится за всех вместе и за каждого в отдельности.

Он обратил внимание, что на торжества в честь Святогорской Божией Матери съехались православные со всей Украины: с Волыни и Ровенщины, Винницы и Буковины, Полтавщины и Сумщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины, других регионов.

***Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодия.

История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем-иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре по открытии монастыря в 1844 году.

Долгое время икона находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, в которой в то время молился несший подвиг затвора в меловой скале преподобный Иоанн Святогорский.

Здесь икона была чудесно сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме. После возвращения Святогорской иконы в Лавру в 1992 году по сегодняшний день по молитвам перед нею совершается много чудес и исцелений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святогорская лавра, икона Богородицы
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