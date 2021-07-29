Кузьмин о ВСК по "вагнеровцам": Безуглая делает все, чтобы меня в комиссии не было

Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Меня назначили заместителем председателя комиссии Марьяны Безуглой. С первого дня моего назначения Марьяна Безуглая делает все, чтобы меня в этой комиссии не было. Она написала на меня уже два доноса. Один донос в СБУ, другой донос - в Генпрокуратуру. Вот так она хочет, чтобы меня посадили хочь за что-нибудь. Какая цель этого? Ну, выдавить из ВСК представителя Оппозиционной платформы - За жизнь. Зачем? Потому что ОПЗЖ, как оппозиционная партия, мешает действующей власти скрыть преступления этой самой действующей власти. О чем идет речь? В средствах массовой информации распространили документы и данные о том, что руководитель Офиса президента и президент Зеленский, и руководитель его Офиса Ермак, получив секретные сведения о том, что готовится секретная операция по аресту международных наемников, которые совершали военные преступления в разных странах мира. Так вот, узнав об этом информации, о том, что эти наемники должны быть задержаны и арестованы в Украине, узнав об этом, они просто сдали спецслужбам Российской Федерации эту информацию и наемники, российские наемники, не были арестованы, а были мирно возвращены назад в Россию", - рассказал Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что многие политики после распространения этой информации высказались о произошедшем.

"Вот такая информация просочилась. Об этом сделали заявление многие политики, включая пятого президента Украины, который обвинил Зеленского и Ермака в том, что именно они слили эту информацию, распространили, сдали, по сути, секреты. В результате чего операция сорвана, а военные преступники, как их называют убийцы, избежали ответственности", - отметил народный избранник.

Вот именно по этому факту создали комиссию, которая должна этот факт расследовать. И если установят, что это так, что Зеленский, Ермак сдали, как они говорят врагу информацию о спецоперации, то это сможет стать началом импичмента президента Зеленского. Потому что это державна зрада, это куча преступлений, которые объединяются вот этим единством действий.

Комиссия создана для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данные о том, что президент Зеленский и его Офис сдали военные секреты. Вот это комиссия должна подтвердить или опровергнуть.

Для того, чтобы эта комиссия заработала, достаточно было, точнее закон требовал, провести первое заседание комиссии в течение трех дней после ее образования. Руководитель комиссии, "слуга народа", эту комиссию не собирала почти два месяца", - заявил Кузьмин.

Также он добавил, что в общем за три месяца работы комиссии не было сделано ничего.

"Я подготовил план работы комиссии по делу "вагнеровцев". Я же подготовил проекты запросов в различные инстанции, включая Госдеп США, администрацию президента Беларуси, генпрокуратуру России, и нашим всем "високопосадовцям", включая Офис президента Зеленского. Все эти проекты были переданы Марьяне Безуглой для подписания направления. Но, к сожалению, ни один из документов подписан не был. Как и не был утвержден план расследования дела "вагнеровцев".

В итоге мы вернемся к расследованию этого дела не раньше сентября, когда у всех "слуг народа" закончится период отпусков. Через четыре месяца мы начнем расследование. То есть, четыре месяца ни одного расследовательского действия, никаких мер по установлению истины, а самое веселое в этой истории, что Рада поставила шестимесячный срок для отчета о деятельности комиссии. Если в течение шести месяцев комиссия не отчитается - она считается расформированной. Учитывая, что четыре месяца комиссия ничего не делает, можно предположить, что оставшиеся два месяца она также ничего делать не будет и будет расформирована.

Может быть такая цель Марьяны Безуглой и ее руководителей из фракции "Слуга народа", - заявил Ренат Кузьмин.