Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

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США и РФ не друзья, а оппоненты – Кремль
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В Евросоюзе уже сделали прививки 70% взрослого населения
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Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID
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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование
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США могут прекратить боевую миссию в Ираке - AP
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Реальная зарплата в Украине в июне 2021 г. возросла на 19,7% - Госстат
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Зеленский о сотрудничестве с МВФ: Считаю, что мы готовы к получению транша
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Правительство еще на месяц продлило тариф на электроэнергию 1,68 грн
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СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения – Зеленский
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Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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