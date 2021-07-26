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Кент не ожидает прямого участия США в Минском и Нормандском форматах

26.07.2021 / 10:15
Временный поверенный в делах США Джордж Кент не ожидает прямого участия Соединенных Штатов в нормандском формате на Минском процессе.

Об этом он сообщил в интервью Общественному.

"На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в Минском процессе непосредственно. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к нормандским встречам напрямую. Но переговоры будут продолжаться", - прокомментировал Кент.

Он отметил, что Россия уже 6 лет не выполняет обязательств, взятых в рамках минского формата.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском или другом формате.

Последний саммит в нормандском формате состоялся в декабре 2019 года, следующий планировался на апрель 2020-го, однако он не состоялся как из-за пандемии, так и потому, что процесс снова затормозил. На сегодняшний день работа в формате происходит на уровне политических советников.

Источник

война, РФ, Кент
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