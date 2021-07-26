В Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", подтверждающий факт прививки против COVID-19", - сказал Кузин, но заметил, что этот вопрос будет решаться Кабинетом Министров.

По его словам, в частности, рассматривается возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". Кузин уверен, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

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