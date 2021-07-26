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Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

26.07.2021 / 09:44
Полностью прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины может только Россия, поскольку именно она является страной-агрессором.

Так считает заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.

По его словам, прекращение конфликта на Донбассе является прямой обязанностью Российской Федерации.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", - отметил Кент в интерью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии должным образом.

Источник

война, РФ, Кент
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