Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн, в интервью Общественному.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, которые включают разные виды российской агрессии против Украины, не только вопросы конвенциональной войны на Донбассе, а также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупцию и реформу правосудия, а также другие реформы институтов, потому что, так как я уже упоминал нашу приверженность к успеху Украины, стране необходимы более крепкие, добропорядочные институты, соответствующие интересам украинского народа", - сказал Кент.

Он подчеркнул, что сектор правосудия является критическим. "Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - прокомментировал Кент.

Он отметил, что отношения между Украиной и США - не просто однодневный визит, а глубокая сеть постоянных контактов на разных уровнях с совместными программами и интересами. По словам дипломата, Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в конце июля или позднее этим летом, и это не было вопросом "передачи сигналов", это действительно вопрос планирования.

Как сообщалось, Белый дом подтвердил, что встреча президентов США и Украины в Вашингтоне может состояться 30 августа.

Президент США Джо Байден пригласил Президента Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого момента стороны согласовывали даты визита главы Украинского государства в Вашингтон.

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