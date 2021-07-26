Войти | Зарегистрироваться
10:09

понедельник,
26 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент

26.07.2021 / 09:03
Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент
В ходе предстоящей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы безопасности, в том числе энергетической, и вопросы реформ, в частности, правосудия.

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн, в интервью Общественному.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, которые включают разные виды российской агрессии против Украины, не только вопросы конвенциональной войны на Донбассе, а также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупцию и реформу правосудия, а также другие реформы институтов, потому что, так как я уже упоминал нашу приверженность к успеху Украины, стране необходимы более крепкие, добропорядочные институты, соответствующие интересам украинского народа", - сказал Кент.

Он подчеркнул, что сектор правосудия является критическим. "Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - прокомментировал Кент.

Он отметил, что отношения между Украиной и США - не просто однодневный визит, а глубокая сеть постоянных контактов на разных уровнях с совместными программами и интересами. По словам дипломата, Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в конце июля или позднее этим летом, и это не было вопросом "передачи сигналов", это действительно вопрос планирования.

Как сообщалось, Белый дом подтвердил, что встреча президентов США и Украины в Вашингтоне может состояться 30 августа.

Президент США Джо Байден пригласил Президента Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого момента стороны согласовывали даты визита главы Украинского государства в Вашингтон.

Источник

Байден, Кент, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июля
25 июля
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.