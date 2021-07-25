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Митрополит Онуфрий рассказал, почему не стоит бояться демонов

25.07.2021 / 20:40
Митрополит Онуфрий рассказал, почему не стоит бояться демонов
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий отметил, что не следует бояться демонов, ведь никакой силы у них нет

Демоны трусливы и лживы, поэтому не стоит их бояться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ остановился на поучительных аспектах евангельской притчи об исцелении бесноватых и изгнании легиона бесов.

По словам Блаженнейшего, в этой евангельской истории раскрываются истинные намерения демонов по отношению к человеку.

«Демон не хочет человеку добра, хотя и скрывается под благими поводами, словами, идеями. Когда демоны попали в стадо свиней, то свиньи не побежали в пустыню, а побежали в море и утонули. То есть демоны свиней не пожалели, тем более они не жалеют человека и всякое творение Божие. Поэтому мы должны об этом знать», – сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий отметил, что не следует бояться демонов, ведь никакой силы у них нет.

«У них есть дерзость, трусость, а это не сила, это – ложь. И дерзость, и трусость, и ложь является порождением гордыни. Лжи не надо бояться, надо бояться Истины, Бога, Который действительно имеет силу и власть. Господь имеет власть над жизнью и смертью, над всяким творением», – подытожил Блаженнейший владыка.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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