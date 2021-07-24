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Эксперт: Успех "Северного потока – 2" является банкротством курса Зеленского

24.07.2021 / 15:56
С политической точки зрения успех проекта "Северный поток-2" означает банкротство курса Петра Порошенко на строительство из Украины "анти-России", и одновременно - банкротство политического курса Зеленского, который просто продолжает политику Порошенко.

Такое мнение выразил украинский политолог Александр Фомин, анализируя последние заявления и действия, связанные с проектом "СП-2", сообщает Регнум.

Эксперт отмечает, что новости, связанные с проектом "Северный поток-2", интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики — и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина. Он напомнил, что в конце июня "Северный поток-2" вышел на финишную прямую и сейчас звучат сроки на уровне конца сентября 2021 года, когда газопровод будет завершен, пройдет техническую экспертизу и приемку.

"С экономической точки зрения, украинская власть во главе с Зеленским бьет в набат, справедливо опасаясь, что украинская ГТС станет просто не нужна. А с политической точки зрения успех проекта "Северный поток-2" означает банкротство курса Порошенко и Зеленского. Ведь успех "Северного потока-2" стал возможен в первую очередь потому, что его активно поддерживают ФРГ и Франция — главные экономические локомотивы Европы. Если бы страны ЕС не поддерживали, то и не было бы никакого "СП-2"", — подчёркивает Фомин.

 Эксперт отметил — чем чревата политика превращения Украины в "анти-Россию" со стратегической точки зрения пояснил в своей статье "Будущее украинского и русского народов" Виктор Медведчук, в том числе, и на примере "Северного потока-2".

"Согласно аргументации Медведчука, если весь смысл существования Украины — это конфронтация с Россией, то если Европа и Россия договорятся, тогда "государство Украина становится ненужным". И на примере "Северного потока-2" мы видим, что его слова подтверждаются, потому что Европа и Россия не только прекрасно договариваются, но и реализуют масштабные совместные проекты. Главный оппозиционный политик предлагает, чтобы Украина не создавала проблемы для России и для Европы, а помогала в решении этих проблем", — анализирует ситуацию Фомин.

В завершение политолог констатировал, что на примере "Северного потока-2" наглядно видно, что курс Порошенко-Зеленского — это тупик, а лидер оппозиции Медведчук, которого на Украине обвиняют в госизмене, стал первым среди топ-политиков страны, кто поставил вопрос о том, какой должна быть здравая альтернатива тупиковой политике нынешней власти.

 
Источник: 112.ua
медведчук
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