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Во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей - Центр здоровья

19.07.2021 / 16:17
Во время пятой волны вакцинации по рекомендациям врачей разрешат прививать детей.

Об этом сказал руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от Covid-19.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", - сказал он.

По словам Заики, в Центре общественного здоровья в первую очередь делают акцент на вакцинации на целевых группах, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет и других.

"Если мы говорим о детях в возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Файзер и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал руководитель национальной программы иммунизации.

Чиновник добавил, что прививки детей будут проходить по рекомендациям врачей.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас в Украине готовятся начать 5-й этап прививочной кампании от COVID-19.

С начала вакцинации в Украине выполнили более четырех миллионов прививок. За минувшие сутки прививали 111150 человек.

Источник

дети, вакцинация
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