В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава

Как отмечает ведомство, в аэропорт "Борисполь" груз с препаратами доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Хранение и логистику мРНК-вакцин (Moderna является именно такой вакциной), полученных в рамках COVAX, в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Дословно: "Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации".

Напомним: в начале июня США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса. Всего к концу июля в Украину запланированы поставки более 8 млн доз вакцин.

С начала прививочной кампании в Украине привит уже 2 638 941 человек.

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