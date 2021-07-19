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В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna

19.07.2021 / 09:03
В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna
18 июля Украина получила 2 000 040 доз вакцины против коронавируса Moderna от правительства США через глобальную инициативу COVAX.

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава

Как отмечает ведомство, в аэропорт "Борисполь" груз с препаратами доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Хранение и логистику мРНК-вакцин (Moderna является именно такой вакциной), полученных в рамках COVAX, в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Дословно: "Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации".

Напомним: в начале июня США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса. Всего к концу июля в Украину запланированы поставки более 8 млн доз вакцин.

С начала прививочной кампании в Украине привит уже 2 638 941 человек.

Источник

вакцина, Moderna
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