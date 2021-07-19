Зеленский написал в соцсетях про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

Об этом сообщил Зеленский в Instagram

Прямая речь: "Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек.

298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем.

Мир должен знать правду. Верю, что истина в ближайшее время будет установлена".

В посте Зеленского в Instagram нет ни слова о том, что самолет сбили, и осуществили это злоумышленники с территории оккупированного востока нашего государства, используя российское оружие. В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 изложено совершенно иначе.

На сайте главы государства указывается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Напомним: ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.

США в свою очередь призвали Россию признать ответственность в сбивании малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса.

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими оккупантами территорией украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Источник