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Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

16.07.2021 / 17:19
Проект закона № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании 15 июля.

"За" проголосовали 193 народных депутатов при необходимых 226, воздержались – 48, против – 1.

Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель заключается во включении в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Предлагается, в частности, объединить природоохранные разрешения (разрешения на эксплуатацию промышленных установок) в одно - интегрированное, ввести наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т.д.

Согласно законопроекту, такие разрешения будет выдавать Минэкологии.

Источник

ВР, промвыбросы
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