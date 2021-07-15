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Мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса - глава ВОЗ

15.07.2021 / 17:27
Снижение числа случаев заболевания и смертности от COVID-19 прекратилось. Четвертую неделю подряд фиксируется увеличение количество заболевших и умерших от коронавируса. Мир находится на ранней стадии новой волны пандемии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, по мере роста числа вакцинированных от коронавируса в Европе и Северной Америке наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболеваемости и смертности от COVID-19.

"К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны", - сказал он на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Гебрейесус обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом эта тенденция наблюдается четвертую неделю подряд во всех, кроме одного, из шести регионов ВОЗ.

"И после 10 недель спада количество смертей снова растет", - уточнил глава ВОЗ.

Он добавил, что вариант "Дельта" становится доминирующим. Эту мутацию коронавирусу уже наблюдают более чем в 111 странах.

Напомним, об ухудшении ситуации с коронавирусом из-за "Дельта"-штамма глава ВОЗ говорил ранее. Он отмечал, что этот вариант обладает высокой заразностью и стремительно распространяется по миру.

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коронавирус, пандемия
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