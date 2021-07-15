Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

«Экономика ископаемого топлива достигла своего предела. Мы хотим оставить следующему поколению здоровую планету, а также хорошие рабочие места и экономический рост, который не вредит нашей природе. Европейский «зеленый» курс – это наша стратегия роста, направленная на декарбонизацию экономики. Европа стала первым континентом, задавшимся целью быть климатически нейтральным в 2050 году, и теперь мы первые, кто представляет конкретную «дорожную карту», — цитируется председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в официальном пресс-релизе.

План действий ЕК до 2030 года во многом сфокусирован на реформировании углеродного рынка ЕС. В частности, Брюссель предлагает постепенно снижать количество квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках системы торговли выбросами EU ETS (СТВ). Отмечается, что это приведет к росту цен эмиссионных квот и будет стимулировать компании сокращать выбросы.

ЕК также предлагает изъять из СТВ бесплатные квоты для авиакомпаний наряду с включением морских суден в систему с 2023 года.

«Нам необходимо сделать это, потому что только одно судно производит столько же углеродных газов, сколько 8 тыс. машин ежедневно», — сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Кроме того, ЕК намерена внедрить вторую систему торговли выбросами (СТВ) с включением в нее транспортного сектора и сектора отопления зданий.

Ранее Паскаль Канфан, глава комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности, назвал планы по созданию подобной СТВ «суицидом» и «большой политической ошибкой», которая может спровоцировать движение «желтых жилетов», как это было во Франции.

Согласно плану действий, Брюссель также предлагает запретить с 2035 года регистрацию в ЕС новых бензиновых и гибридных автомобилей.

Вместе с тем ЕК представила структуру механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для импортеров в ЕС во избежание ситуации, когда европейские предприятия захотят переехать за пределы ЕС, чтобы не платить за выбросы СО2.

CBAM будет представлять собой дополнение европейской СТВ, но вместо квот будут введены специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.

Действие CBAM первоначально будет распространяться на импорт удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий). Это, как отмечается, секторы с наибольшими выбросами СО2.

Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции, без включения на первом этапе косвенных выбросов, полученных при потреблении «грязной» электроэнергии.

При этом ЕК предлагает компаниям покупать CBAM-сертификаты начиная с 2026 года, когда механизм заработает полноценно. Это, по мнению ЕК, поможет компаниям вне ЕС постепенно адаптироваться к системе сертификатов.

К концу переходного периода ЕК также намерена пересмотреть список секторов CBAM на предмет расширения сферы действия механизма и возможного включения косвенных выбросов.

Под действие CBAM подпадают компании из всех стран вне ЕС, кроме тех, которые участвуют в европейской СТВ или имеют связанную с ЕС национальную СТВ. Это относится к членам Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Помимо этого, в плане отмечается: ЕС к 2030 году должен высадить на своей территории 3 млрд деревьев, чтобы добиться поглощения 310 млн тонн углеродных выбросов, и генерировать 40% электроэнергии из возобновляемых источников.

Еврокомиссия также предложила создать фонд в объеме EUR144,4 млрд до 2032 года для смягчения социальных последствий перехода Евросоюза к «чистой экономике». Как поясняется, фонд «предоставит странам-членам финансирование в размере EUR72,2 млрд на период 2025-2032 гг. на основе целевой поправки к многолетним финансовым рамкам».

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции в Брюсселе выразил уверенность, что многие депутаты Европарламента и ряд стран-членов будут критиковать предложение ЕК. «Я уверен, что части Европарламента и стран-членов не понравятся элементы нашего предложения. Но если вам не нравятся какие-то элементы пакета, мы можем обсудить это. Но вы не можете оспорить цель. Если вам не нравится предложение, приходите с альтернативой, мы обсудим и найдем общее решение», — заявил он.

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