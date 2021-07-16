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ВОЗ объявил о начале третьей волны COVID

16.07.2021 / 09:01
ВОЗ объявил о начале третьей волны COVID
Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на 8-м заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям относительно СOVID-19

Прямая речь: "Сейчас тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны.

Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 росло во всем мире.

И после 10 недель спада снова растет количество смертей".

 По словам Гебреисуса, вирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества передаваемых вариантов.

Он добавил, что вариант Delta сейчас присутствует более чем в 111 странах, и ВОЗ ожидает, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если уже не стал.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас по-прежнему наблюдается "шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин" – многие страны до сих пор не получили вакцины, а в большинстве стран ее недостаточно.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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