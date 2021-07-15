Войти | Зарегистрироваться
18:14

четверг,
15 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Европейское агентство проверяет данные о случаях Гийена-Барре после прививки J&J

15.07.2021 / 16:56
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) анализирует данные о редких случаях синдрома Гийена-Барре после вакцинации Johnson & Johnson.

Об этом свидетельствует заявление EMA для Reuters

Комитет по безопасности EMA попросил J&J предоставить более подробные данные.

Регулирующий орган Великобритании - Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения - заявил отдельно, что он также рассматривает случаи СГБ у вакцинированных людей, но до сих пор "наш осмотр не установил, что эти вакцины увеличивают риск СГБ". В Великобритании применяется вакцина AstraZeneca, сделанная с использованием той же технологии, что и J&J. J&J в Британии еще не использовалась.

На прошлой неделе европейские регулирующие органы предоставили аналогичное предупреждение о СГБ для вакцины AstraZeneca.

Справка. Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

Напомним, в информационный бюллетень к вакцине J&J Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение, что данные свидетельствуют о повышенном риске редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре.

FDA классифицировало шансы получить синдром после вакцинации как "очень низкие". Однако отмечается, что привитым J & J следует обращаться за медицинской помощью, если у них есть симптомы, включающие слабость или покалывание, трудности при ходьбе.

По FDA, 100 предыдущих отчетов о СГБ у вакцинированных включают 95 серьезных случаев, которые нуждались в госпитализации, и одну смерть. Большинство случаев было зафиксировано у мужчин, многие из них - в возрасте от 50 лет. Всего в США около 12,8 млн человек получили J&J.

Источник

прививка, вакцинация, Синдром Гийена-Барре
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.