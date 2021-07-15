Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Итак, многие удивлены, что Глуско, оказывается, работает. Сообщаю: а она и не переставала работать. В марте Государственная фискальная служба наложила арест на БЕНЗИН и ДИЗТОПЛИВО, а не на АЗС. Поэтому магазины работали, а на станциях продавали только сжиженный газ.

Почему начался срач? Из-за рукожопости всей конструкции, выбранной властями. Напомню, что никаких санкций СНБО в отношении этой сети не было. Да, да, это многие забывают. По нефтепродуктопроводу они были, а вот по Глуско – нет. Собственно, оно и понятно: если труба была государственной и у государства есть основания считать, что ее украли, то Глуско никогда не была государственной. Она была "Роснефти", а в 2017 году продана Glusco Energy Нисана Моисеева. Можно бесконечно пересматривать его объятия с Медведчуком в Жулянах и т.д., но с точки зрения владения там комар носа не подточит – кипрская юрисдикция с "живым" швейцарским бенефициаром.

Возможно поэтому Глуско решили душить старым дедовским методом – по беспределу. Государственная фискальная служба во главе с Вадимом Мельником склепали на колене уголовное дело, приобщив Glusco и прочие подозрительные структуры к запылившемуся делу о торговле фальсификатом фирмой, управляющей мини-НПЗ в Мерефе – крупнейшим в стране. (Кстати, он все это время спокойно работает, тогда как сетку жестко приземлили). Обвинили в торговле фальсификатом, взяли пробы топлива, а до получения результатов топливо на АЗС опломбировали, тем самым заблокировав техническую возможность продажи.

В начала июля Глуско начала возобновлять продажу бензина и ДТ. Как? Сняла арест через суд. Были подозрения в фальсификате, но экспертизы показали обратное, всем привет, Добби свободен. Вполне правовая себе развязка, не?

5 июля станции вновь потушили ценовые табло, не проработав и пару часов. Как я понимаю, началась полная дичь: если раньше запрет опирался на процессуальные действия, то теперь просто кто-то позвонил. Сама ГФС была вынуждена признать (см. драфт), что решение есть, и что да, могут работать, пускай и не все (98 из 106 АЗС). При этом грозно было отмечено, что расследование продолжается! (бугага)

Следующий повод проорать появился 11 июня. Накануне, 9-10 числа, Глуско, имея все на то основания, снова начала продажу бензина и ДТ. Но уже вечером 10 июля она вновь была остановлена. 11 июля ГФС выпустила новую "молнию": проверено 106 АЗС Глуско! Докладываем: не работают! А если заработают, мы, значит, будем реагировать! Но вы же сами 6 дней назад признали, что они имеют право работать!..

Выпустила вчера сообщение и сама Глуско, назвав случаи продажи бензина и ДТ "техническими" (интересно, что надо было такого услышать, чтобы самого себя оговорить?).

Резюмируем: бизнес блокирован в ручном режиме. Это, конечно, не Новая почта, но по сути прекрасно отображает Украину сегодня. Сорри, но такого я не помню даже при Януковиче, хотя аппетиты и амбиции Сергея Курченко были очень и очень, и переговоры о покупке шли со многими сетями и загнать за плинтус могли любого.

Здесь же еще один малозначимый момент. Большая сеть АЗС стояла три месяца, за это время она могла заплатить в бюджет (т.е. всем нам) миллионы гривен налогов. Кто ответ за эти потери? Или будем намазывать на хлеб радость от того, что не заработал Медведчук (которого там никто так и не нашел). Всем пофиг, мы же думаем о великом!

А теперь о причинах этой серии "Сватов". Она – в деньгах. Весь треш, который мы видим, лишь отображение борьбы, которая идет под ковром в Офисе Президента. Результатом давления на Глуско стала смена оператора поставок топлива "Роснефти" (22% украинского рынка ДТ и сжиженного газа в 2020 году). Моисеева сменил азербайджанский "Сокар". Он же уже де-факто приобрел и сетку. Это подтверждают все. Я и сам уже отчасти в этот процесс вовлечен (пока без подробностей).

Но тут новый поворот: после выхода в пятницу нашей новости о приобретении бизнеса Глуско компанией Socar New Energy "большой" "Сокар" в субботу (!!!) отдельно выпустил сообщение, что данные о сделке не отвечают действительности. Оговорившая сама себя "Глуско Украина" в упомянутом вчерашнем сообщении тоже акцентирует, мол, наши корпоративные права обездвижены, а, значит, никто купить нас не может. И это правда, как и то, что без разрешения АМКУ сделка также не будет действительной.

Но есть один нюанс. Владельцем "Глуско Украина" является Glusco Energy S.A. В реестрах собственников пока все еще значится Моисеев, но в начале июня у компании появился новый директор… с азербайджанскими корнями…

Думаю, правильно говорить о том, что Глуско купит не "Сокар", а Азербайджан. Кого они формально выставят – трейдеров Maddox, Coral или кого-то еще, посмотрим, хотя это не столь важно. Карман все равно один. И кого азербайджанцы хотят таким образом обмануть, я не знаю.

Идем дальше. О неправдивости сообщений о покупке Глуско заявил - па-бам! – сам господин Данилов. С чего бы это? Каким он боком к этой истории? Глуско ни в одном решении СНБО не фигурирует. Вы, товарищ, с какой целью интересуетесь?

А теперь вспомним о карьерных неприятностях заместителя генерального прокурора г-на Мамедова, которого давеча шефиня лишили самых безобидных полномочий типа защиты прав детей и т.д. в Генпрокуратуре. Кто не в курсе, именно Гюндуз Мамедов, брат Ильчина Мамедова, главы "Сокар Украина" у многих ассоциировался с представителем интересов Азербайджана в Украине. Совпадение? Позиции "Сокара" повержены?

Не факт. Недавно "Сокар Украина" обрела новый неожиданный статус – поставщика расходных материалов для производства бланков и разрешений со специальными элементами защиты для государственного комбината "Украина" (читайте на Nashi Groshi). Что делает госкомпания Азербайджана в этой токсичной коррупционной истории? Тем более, что суммы там, как для нефтяной компании, смешные. Сами решили или попросил кто? Кто-то, кому нельзя отказать?

Ну, как вам замес? Кто-то сильно против усиления "Сокара" либо хочет поиметь свой кусочек в этой большой игре. Еще бы, речь, скорее всего, более чем о 100 млн долл, которые стоит Глуско. Ну и не будем забывать: "Сокар" – партнер российской "Роснефти" и с недавнего времени один из крупнейших поставщиков топлива на украинский рынок. А, значит, надои могут стать регулярными. Значит это и то, что у всегда безконфликтного (потому что небольшого) "Сокара" в Украине могут появиться и большие оппоненты. Точнее, они, похоже, уже появились. Своим же согласием на погружение в политические расклады "Сокар" обрекает себя на вечные неприятности.

Думаю, в ближайшее время будет много новостей. И украинская, и азербайджанская стороны допускают грубые коммуникационные ошибки, которые им икнутся еще не раз.

Сергей Куюн