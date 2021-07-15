Войти | Зарегистрироваться
18:14

четверг,
15 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

15.07.2021 / 16:52
Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!

Итак, многие удивлены, что Глуско, оказывается, работает. Сообщаю: а она и не переставала работать. В марте Государственная фискальная служба наложила арест на БЕНЗИН и ДИЗТОПЛИВО, а не на АЗС. Поэтому магазины работали, а на станциях продавали только сжиженный газ.

Почему начался срач? Из-за рукожопости всей конструкции, выбранной властями. Напомню, что никаких санкций СНБО в отношении этой сети не было. Да, да, это многие забывают. По нефтепродуктопроводу они были, а вот по Глуско – нет. Собственно, оно и понятно: если труба была государственной и у государства есть основания считать, что ее украли, то Глуско никогда не была государственной. Она была "Роснефти", а в 2017 году продана Glusco Energy Нисана Моисеева. Можно бесконечно пересматривать его объятия с Медведчуком в Жулянах и т.д., но с точки зрения владения там комар носа не подточит – кипрская юрисдикция с "живым" швейцарским бенефициаром.

Возможно поэтому Глуско решили душить старым дедовским методом – по беспределу. Государственная фискальная служба во главе с Вадимом Мельником склепали на колене уголовное дело, приобщив Glusco и прочие подозрительные структуры к запылившемуся делу о торговле фальсификатом фирмой, управляющей мини-НПЗ в Мерефе – крупнейшим в стране. (Кстати, он все это время спокойно работает, тогда как сетку жестко приземлили). Обвинили в торговле фальсификатом, взяли пробы топлива, а до получения результатов топливо на АЗС опломбировали, тем самым заблокировав техническую возможность продажи.

В начала июля Глуско начала возобновлять продажу бензина и ДТ. Как? Сняла арест через суд. Были подозрения в фальсификате, но экспертизы показали обратное, всем привет, Добби свободен. Вполне правовая себе развязка, не?

5 июля станции вновь потушили ценовые табло, не проработав и пару часов. Как я понимаю, началась полная дичь: если раньше запрет опирался на процессуальные действия, то теперь просто кто-то позвонил. Сама ГФС была вынуждена признать (см. драфт), что решение есть, и что да, могут работать, пускай и не все (98 из 106 АЗС). При этом грозно было отмечено, что расследование продолжается! (бугага)

Следующий повод проорать появился 11 июня. Накануне, 9-10 числа, Глуско, имея все на то основания, снова начала продажу бензина и ДТ. Но уже вечером 10 июля она вновь была остановлена. 11 июля ГФС выпустила новую "молнию": проверено 106 АЗС Глуско! Докладываем: не работают! А если заработают, мы, значит, будем реагировать! Но вы же сами 6 дней назад признали, что они имеют право работать!..

Выпустила вчера сообщение и сама Глуско, назвав случаи продажи бензина и ДТ "техническими" (интересно, что надо было такого услышать, чтобы самого себя оговорить?).

Резюмируем: бизнес блокирован в ручном режиме. Это, конечно, не Новая почта, но по сути прекрасно отображает Украину сегодня. Сорри, но такого я не помню даже при Януковиче, хотя аппетиты и амбиции Сергея Курченко были очень и очень, и переговоры о покупке шли со многими сетями и загнать за плинтус могли любого.

Здесь же еще один малозначимый момент. Большая сеть АЗС стояла три месяца, за это время она могла заплатить в бюджет (т.е. всем нам) миллионы гривен налогов. Кто ответ за эти потери? Или будем намазывать на хлеб радость от того, что не заработал Медведчук (которого там никто так и не нашел). Всем пофиг, мы же думаем о великом!

А теперь о причинах этой серии "Сватов". Она – в деньгах. Весь треш, который мы видим, лишь отображение борьбы, которая идет под ковром в Офисе Президента. Результатом давления на Глуско стала смена оператора поставок топлива "Роснефти" (22% украинского рынка ДТ и сжиженного газа в 2020 году). Моисеева сменил азербайджанский "Сокар". Он же уже де-факто приобрел и сетку. Это подтверждают все. Я и сам уже отчасти в этот процесс вовлечен (пока без подробностей).

Но тут новый поворот: после выхода в пятницу нашей новости о приобретении бизнеса Глуско компанией Socar New Energy "большой" "Сокар" в субботу (!!!) отдельно выпустил сообщение, что данные о сделке не отвечают действительности. Оговорившая сама себя "Глуско Украина" в упомянутом вчерашнем сообщении тоже акцентирует, мол, наши корпоративные права обездвижены, а, значит, никто купить нас не может. И это правда, как и то, что без разрешения АМКУ сделка также не будет действительной.

Но есть один нюанс. Владельцем "Глуско Украина" является Glusco Energy S.A. В реестрах собственников пока все еще значится Моисеев, но в начале июня у компании появился новый директор… с азербайджанскими корнями…

Думаю, правильно говорить о том, что Глуско купит не "Сокар", а Азербайджан. Кого они формально выставят – трейдеров Maddox, Coral или кого-то еще, посмотрим, хотя это не столь важно. Карман все равно один. И кого азербайджанцы хотят таким образом обмануть, я не знаю.

Идем дальше. О неправдивости сообщений о покупке Глуско заявил - па-бам! – сам господин Данилов. С чего бы это? Каким он боком к этой истории? Глуско ни в одном решении СНБО не фигурирует. Вы, товарищ, с какой целью интересуетесь?

 

А теперь вспомним о карьерных неприятностях заместителя генерального прокурора г-на Мамедова, которого давеча шефиня лишили самых безобидных полномочий типа защиты прав детей и т.д. в Генпрокуратуре. Кто не в курсе, именно Гюндуз Мамедов, брат Ильчина Мамедова, главы "Сокар Украина" у многих ассоциировался с представителем интересов Азербайджана в Украине. Совпадение? Позиции "Сокара" повержены?

Не факт. Недавно "Сокар Украина" обрела новый неожиданный статус – поставщика расходных материалов для производства бланков и разрешений со специальными элементами защиты для государственного комбината "Украина" (читайте на Nashi Groshi). Что делает госкомпания Азербайджана в этой токсичной коррупционной истории? Тем более, что суммы там, как для нефтяной компании, смешные. Сами решили или попросил кто? Кто-то, кому нельзя отказать?

Ну, как вам замес? Кто-то сильно против усиления "Сокара" либо хочет поиметь свой кусочек в этой большой игре. Еще бы, речь, скорее всего, более чем о 100 млн долл, которые стоит Глуско. Ну и не будем забывать: "Сокар" – партнер российской "Роснефти" и с недавнего времени один из крупнейших поставщиков топлива на украинский рынок. А, значит, надои могут стать регулярными. Значит это и то, что у всегда безконфликтного (потому что небольшого) "Сокара" в Украине могут появиться и большие оппоненты. Точнее, они, похоже, уже появились. Своим же согласием на погружение в политические расклады "Сокар" обрекает себя на вечные неприятности.

Думаю, в ближайшее время будет много новостей. И украинская, и азербайджанская стороны допускают грубые коммуникационные ошибки, которые им икнутся еще не раз.

Сергей Куюн

Куюн, Glusco
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.