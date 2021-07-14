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Мы наблюдаем спектакль, - эксперт о деле Медведчука

14.07.2021 / 14:50
Дело против депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука - это просто представление

Об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам безопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

"Мы наблюдаем спектакль. Со временем с Медведчука снимут браслет, потом арест круглосуточный поменяют на ночной, затем мера пресечения сойдет на нет. Медведчук начнет набирать баллы, он и сейчас поднялся в рейтинге "будущих президентов". Поэтому для власти это представление — Медведчук под следствием, что вам еще надо? Но по тем подозрениям и обвинениям, которые сейчас есть, ни один юрист не скажет, что видит перспективу приговора суда", — сказал он.

Эксперт считает, что дело просто закроют.

"Почему ему такие преступления были инкриминированы? Чтобы год расследовать дело, 11 мая следующего года закончится срок следствия - и или обвинительный акт в суд, или дело закрывается. На полгода продолжили, а полгода уже "съели", — сказал он.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене, под круглосуточный домашний арест.

Медведчук, Вовк
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