Судья, который продлил домашний арест Медведчуку, через несколько часов отпустил за крупную взятку "вора в законе"

Информированное интернет-издание Detectiv-Info сразу же сообщило, что, по убеждению правоохранителей, благодаря щедрости "Умки" судья Вовк значительно улучшил свое материальное состояние:

"Поговаривают, что вынесенное в пользу короля преступного мира судебное решение могло обойтись в немалую копейку достойному. Мол, речь может идти об эквиваленте 2 млн долл. Собеседник автора этих строк, который считает именно такую версию внезапного освобождения Олейника верной, замечает – изначально сторона "Умки" прилагала немало усилий для "решения вопроса" по его освобождению как во время избрания меры пресечения Сергею Александровичу, так и во время рассмотрения его апелляционной жалобы. "В то время обсуждались цифры от 1 до 3 млн долл., однако правоохранителям удалось "убедить" судей не совершать откровенный беспредел, особенно с учетом резонанса дела. Возможно, сейчас обстоятельства в чем-то изменились", - замечает источник".

Обстоятельства, которые "сейчас в чем-то изменились", очевидны – в 24:00 9 июля истекал срок домашнего ареста, назначенного Медведчуку 13 мая 2021 года судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым вместо ареста с альтернативой залога в 300 млн грн, как об этом просил Офис генерального прокурора. Решать вопрос о продлении срока меры пресечения должен был бы снова судья Пидпалый - следственный судья избирается автоматическим распределением лишь один раз, при рассмотрении самого первого ходатайства в конкретном уголовном производстве. Но Пидпалый проявил политическую незрелость и даже позволял себе спросить у прокурора, в чем именно заключается инкриминируемое Медведчуку преступление и чем это доказывается.

Прокурор объяснял, что Медведчук разгласил государственную тайну о расположении какого-то подразделения Вооруженных сил Украины, но доказательства являются секретными и поэтому отсутствуют в материалах дела. Второе преступление – что Медведчук хотел уговорить Путина уменьшить площадь военного полигона в аннексированном Крыму (наверное, с целью нанести ущерб боеспособности Вооруженных сил Российской Федерации) и использовать территорию этого полигона для добычи нефти и газа. Понятно, что, услышав такое объяснение, судья Пидпалый отказался отправлять Медведчука в следственный изолятор или назначать ему безумный залог, ограничившись домашним арестом.

Поэтому поручать рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения снова Пидпалому, как это предусмотрено законом, в Офисе генерального прокурора не рискнули – судья непременно поинтересовался бы, изменилось ли что-то за два месяца и получила ли сторона обвинения какие-то доказательства вины подозреваемого. Но и другие судьи Печерского райсуда не горели желанием бесплатно обслуживать прокурорские прихоти…

Вообще-то основной принцип функционирования судебной системы в Украине заключается в том, что судьи бесплатно обслуживают пожелания монаршей особы и придворных чиновников, а за это власть позволяет им зарабатывать на простолюдинах и закрывает глаза на явно коммерческие судебные решения. И горе тем судьям, которые пытаются зарабатывать самостоятельно, игнорируя бартерный принцип "безнаказанность в обмен на лояльность" (примеров тому множество, начиная от бывшего председателя Печерского райсуда Киева Николая Замковенко и заканчивая нынешним председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком). Но и пустым обещаниям Офиса президента "их чести" давно уже не верят, и если от них требуют вынести определенное решение в определенном деле, то в ответ судьи требуют назвать конкретно, как именно они будут вознаграждены за такую услугу.

Надо думать, что Офис президента долгое время не смог объяснить Сергею Вовку, как он будет вознагражден в случае, если без лишних вопросов продлит меру пресечения Медведчуку. Торги затянулись настолько, что ходатайство прокурора о продлении меры пресечения было направлено в Печерский райсуд лишь 6 июля 2021 года. В то время как законом от 13 апреля 2020 года № 558-IX установлено, что на период карантинных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни, "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". А в части шестой статьи 181 УПК Украины указано, что содержание лица под домашним арестом может быть продлено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном для содержания лица под стражей. Другими словами, последний день, когда Офис генерального прокурора мог внести ходатайство о продлении содержания Медведчука под домашним арестом, – 30 июня 2021 года.

Но следователя судью Вовка не смутило то обстоятельство, что ходатайство прокурора поступило в суд со значительным пропуском срока – 6 июля 2021 года. 8 июля он быстренько рассмотрел материалы дела, на следующее утро удовлетворил ходатайство прокурора и сразу же отпустил из-под стражи "вора в законе" "Умку". И это правильно: "Умка" от этого не обеднеет, а Вовк в следующий раз не будет продаваться так дешево.

Единственный нюанс заключается в том, что в начале сентября 2021 года домашний арест Медведчуку надо будет снова продолжать (кстати, в последний раз – потому что подозреваемый не может находиться под домашним арестом более 6 месяцев), и до того времени Офису генпрокурора надо будет отправить за решетку какого-либо другого денежного клиента вместо "Умки" – чтобы было чем снова расплатиться с судьей Вовком.

Владимир Бойко