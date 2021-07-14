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Разумков созывает внеочередное заседание Рады

14.07.2021 / 13:52
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве на четверг внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

"Подписал распоряжение о созыве в четверг внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00", – сообщил Разумков на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, согласно повестке дня, в общей сложности к рассмотрению предложено 13 законопроектов.

"На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также по промышленному загрязнению (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)", - уточнил глава ВР

Кроме того, спикер обратил внимание на то, что Рада на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проект закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

"Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)", - добавил Разумков.

Источник

ВР, внеочередное заседание
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