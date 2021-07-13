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Польское интернет-издание обратило внимание, что преследование Медведчука россиян волнует больше чем COVID-19

13.07.2021 / 17:45
Большинство вопросов во время ежегодной прямой линии Президента Росси Владимира Путина касались Украины, в частности преследования председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и антироссийской политики Президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет популярное польское интернет-издание Tygodnik Powszechny.

В публикации отмечается, что «вопросы о вакцинации и коронавирусе заняли 25 минут», а остальные три с половиной часа прямой линии Путина были посвящены бытовым и коммунальным проблемам россиян, а также украинскому вопросу.

«Украина преследует оппозицию, проводит свою политику и хочет вступить в НАТО, украинцы и русские – одна нация, а Виктор Медведчук (председатель оппозиционной партии) – образцовый украинский националист», – акцентируется внмание на основных тезисах прямой линии российского лидера в статье.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

«Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы».

Путин, Медведчук
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