Войти | Зарегистрироваться
18:59

вторник,
13 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Под Киевом автомобиль с 10 людьми перевернулся на крышу, двое погибших

13.07.2021 / 17:21
В селе Ревное Бориспольского района произошла смертельная авария с двумя погибшими.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в telegram

 В воскресенье, 11 июля, в 21:20 вблизи с. Ревное Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находилось 10 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из которых 1 ребенок, и 3 человека госпитализированы.

Для деблокирования от ДСНС привлечены 8 человек и 2 ед. техники. Движение было затруднено.

Источник

Киев, ДТП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.