Под Киевом автомобиль с 10 людьми перевернулся на крышу, двое погибших

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В воскресенье, 11 июля, в 21:20 вблизи с. Ревное Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находилось 10 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из которых 1 ребенок, и 3 человека госпитализированы.

Для деблокирования от ДСНС привлечены 8 человек и 2 ед. техники. Движение было затруднено.

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