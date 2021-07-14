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Огнестрельное ранение ребенка: полиция задержала военного

14.07.2021 / 12:19
Правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Житомирской области.

Об этом сообщает полиция Житомирской области

Прямая речь начальника областного управления полиции Юрия Олейника: "Было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Предварительно, ЧП произошло вследствие неосторожного обращения с оружием".

Мужчину задержали. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по указанной статье.

Также начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сейчас решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новоград-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу МОЗ Украины.

Ранее 12 июля стало известно, что в больницу в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик с диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Полиция подозревала в умышленном тяжком телесном повреждении знакомого отца ребенка.

Источник

ребенок, Огнестрельное ранение
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