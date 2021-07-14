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В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей

14.07.2021 / 12:05
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей
Источник: Центр информации УПЦ
Все деньги, собранные во время благотворительной акции Полтавской епархии, будут перечислены на лечение онкобольных детей

В Полтаве Украинская Православная Церковь провела благотворительную ярмарку по сбору средств для тяжелобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, акция «Чужих детей не бывает» состоялась 12-13 июля возле Свято-Макарьевского кафедрального собора.

Благотворительная ярмарка организована волонтерами православного центра «Благо», который действует при Отделе социального служения и благотворительности Полтавской епархии УПЦ, и приурочена празднованию в честь чудотворной Горбаневской иконы Божьей Матери.

Все деньги, собранные во время благотворительной акции Полтавской епархии, будут перечислены на лечение онкобольных детей.

Ранее волонтеры центра «Благо» посетили детское отделение психиатрической больницы. Православная молодежь передала подопечным продукты питания и развивающие игры.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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