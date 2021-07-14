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Не нацменьшинства, а сообщества: Заленский анонсировал новый закон

14.07.2021 / 11:48
В Украине вслед за законом о коренных народах активно готовят закон о национальных сообществах, которые сейчас называют национальными меньшинствами.

В Украине вслед за законом о коренных народах активно готовят закон о национальных сообществах, которые сейчас называют национальными меньшинствами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении и в беседе с журналистами в рамках первого дня форума "Украина 30. Гуманитарная политика"

Прямая речь: "Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Не меньшинствах, а сообществах! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством, менее важной, менее защищенной или менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины – равные, достойные, родные...

Украина – это наш большой дом: общий, добрый, теплый, крепкий. И это должно чувствовать каждое сообщество. Быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций и самобытности".

Зеленский объяснил, что ему не нравится словосочетание "национальное меньшинство". "Еще до президентства я понимал, что оно звучит так, что человек чувствует себя неравным", – сказал он.

По словам Зеленского, много разных людей присоединились к написанию закона о национальных сообществах.

"Мы должны чувствовать себя равными. Много разных национальных сообществ. (...) Законопроект о национальных сообществах Украины тоже будет. Но все мы являемся гражданами Украины", – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинский народ по Конституции – это граждане Украины всех национальностей.

Президент объяснил разницу между национальными сообществами и коренными народами: у крымских татар или крымчаков, которые являются коренными народами в Украине, за пределами Украины нет никакого государства, где бы защищались их языки и традиции.

А "русские", румыны, евреи, греки входят в национальные меньшинства в Украине, но традиции этих народов берегут соответствующие государства.

Украина должна защищать язык, традиции, религию и коренных народов, и так называемых "национальных меньшинств", то есть других национальных сообществ, подчеркнул Зеленский.

Поэтому будет закон не только о коренных народах, но и о национальных сообществах. Он будет защищать права национальных сообществ.

Комментируя информационную волну со стороны России на счет закона о коренных народах, Зеленский напомнил, что в Конституции Украины определено, что у нас есть национальные меньшинства и коренные народы, просто закон о коренных народах должен защищать последних не на словах, а на деле.

Напомним: 1 июля Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах, закрепив этот статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины".

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Зеленский, нацменьшинства,
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