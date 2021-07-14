На Тернопольщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к месту рождения Амфилохия Почаевского

В Тернопольской области верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом из Шумска в Малую Иловицу, родное село преподобного Амфилохия Почаевского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Шумщина православна», молитвенное шествие состоялось 13 июля.

Крестный ход на рассвете отправился от Спасо-Преображенского собора Шумска, верующие преодолели более 17 километров.

Традиционно в день Собора святых апостолов в Малой Иловице состоялось соборное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Сергий (Генсицкий). Владыке сослужили ректор Почаевской семинарии архиепископ Шумский Иов, духовенство Почаевской лавры и Тернопольской епархии.

Участие в Литургии приняли местные верующие и многочисленные паломники.

После богослужения настоятель сельского храма Вознесения Господня отец Игорь Комаревич поблагодарил за молитву архиереев, священство и верующих и пригласил всех на общую трапезу.