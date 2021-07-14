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На Тернопольщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к месту рождения Амфилохия Почаевского

14.07.2021 / 11:42
На Тернопольщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к месту рождения Амфилохия Почаевского
Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход на рассвете отправился от Спасо-Преображенского собора Шумска, верующие преодолели более 17 километров

В Тернопольской области верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом из Шумска в Малую Иловицу, родное село преподобного Амфилохия Почаевского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Шумщина православна», молитвенное шествие состоялось 13 июля.

Крестный ход на рассвете отправился от Спасо-Преображенского собора Шумска, верующие преодолели более 17 километров.

Традиционно в день Собора святых апостолов в Малой Иловице состоялось соборное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Сергий (Генсицкий). Владыке сослужили ректор Почаевской семинарии архиепископ Шумский Иов, духовенство Почаевской лавры и Тернопольской епархии.

Участие в Литургии приняли местные верующие и многочисленные паломники.

После богослужения настоятель сельского храма Вознесения Господня отец Игорь Комаревич поблагодарил за молитву архиереев, священство и верующих и пригласил всех на общую трапезу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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