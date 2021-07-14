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Рада приняла законопроект о перезапуске ВККС, ветированный Зеленским

14.07.2021 / 10:15
Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов и который ранее ветировал президент.

Об этом шла речь на заседании парламента 13 июля.

За ветированный Владимиром Зеленским законопроект №3711-д проголосовали 305 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы ВККС в целом с предложениями президента.

Министр юстиции Денис Малюська, выступая с трибуны, заверил: "Президент полностью поддерживает идею реформирования и запуска Высшей квалификационной комиссии судей, однако в связи с отдельными техническими недостатками и необходимостью корректировки в тексте, который был принят Верховной Радой, применено право вето".

В частности, речь идет о "технической ошибке, которая внесла путаницу в процедуру голосования конкурсной комиссией относительно того, когда считается решение принятым", когда есть большинство членов комиссии.

Также речь идет о норме, что ВККС считается полномочной, если в ее составе избраны менее 6 судей или бывших судей, об исключении положений о привлечении экспертов для оказания помощи членам конкурсной комиссии, а также указании, что функции главы Высшего совета правосудия может выполнять не только глава , но и лицо, исполняющее его функции.

Малюська добавил, что предложения президента поддержал профильный комитет.

Министр также подчеркнул, что "предложения президента носят технический характер и не касаются концептуально" текста закона.

Глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") уточнил, что президент просил определить, что решение принимается 4 голосами из 6-ти, если за решение поддержали не менее 2 представителя международных организаций.

Также Зеленский предлагал: если будет избран состав ВККС не в полном объеме - минимально 11 членов, то в этом составе должно быть 6 судей, чтобы соблюсти рекомендации Венецианской комиссии.

Итак, Верховная Рада поддержала президентские рекомендации к законопроекту №3711-д и оставила решающий голос в отборе ВККС за международными экспертами.

Напомним: 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения к закону "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

8 июля президент Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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Верховная Рада, ВККС
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