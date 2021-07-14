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На Киевщине в возрождающемся Межигорском монастыре УПЦ установили купол

14.07.2021 / 12:30
На Киевщине в возрождающемся Межигорском монастыре УПЦ установили купол
Источник: Центр информации УПЦ
В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества

В Киевской области продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря - выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества.

Как сообщает Центр инфомации УПЦ со ссылкой на страницу Межигорского монастыря в Фейсбук, 13 июля над строящимся храмом преподобного Льва Оптинского установили купол.

«13 июля. Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов. Знаменательный день для Святой Киево-Межигорской Спасо-Преображенской обители. Над храмом преподобного Льва Оптинского воссиял золотой купол!», - сообщают на странице обители.

*В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь - предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

На данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

В Межигорской обители принимают записки о здравии и упокоении, поминания на Литургию, сорокоусты, молебны по старинному Требнику Петра Могилы, заупокойные службы: панихиды, литии, парастасы.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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