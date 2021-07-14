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В Полтавской области тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Божьей Матери

14.07.2021 / 12:59
В Полтавской области тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Божьей Матери
Источник: Центр информации УПЦ
В Крестном ходе приняли участие митрополит Филипп, мер города Полтавы Александр Мамай, благочинные и духовенство Полтавской епархии, а также несколько тысяч паломников

На Полтавщине 13 июля состоялся крестный ход с чудотворной Горбаневской иконой Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в день празднования чудотворного образа - покровительницы Полтавщины, после Божественной литургии в Свято-Макариевском кафедральном соборе состоялся крестный ход к Богородицкому Горбаневскому женскому монастырю.

В Крестном ходе приняли участие митрополит Филипп, мер города Полтавы Александр Мамай, благочинные и духовенство Полтавской епархии, а также несколько тысяч паломников.

У Святого источника на месте обретения в XVIII веке чудотворной Горбаневской иконы был совершен Чин малого освящения воды.

После окончания торжеств всем присутствующим была предложена братская трапеза.

***Горбаневский образ Пресвятой Богородицы найден в начале XVIII века под Полтавой.

Там жил казак Горбань, от фамилии которого впоследствии икона и получила свое название. Казак косил траву, коса переломилась, и он увидел в траве икону Божьей Матери. Лезвие косы ранило лик Пречистой под Ее правым глазом, из которого потекла слеза. Горбань отнес образ домой и сообщил духовенству.

По типу иконописи Горбаневская икона оказалась списком Корсунской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

В 1818 году был построен каменный храм в честь Горбаневской иконы Божьей Матери, а сама икона украшена драгоценностями.

В 30-х годах ХХ века Горбаневский храм разрушили. В советские времена икону пришлось прятать. Затем образ находился в Макарьевской церкви, а с 1949 по 1962 год - в Спасо-Преображенском соборе. С 1962 года чудотворный образ находится в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы.

Перед Горбаневской иконой верующие возносят молитвы к Пресвятой Богородице, которая называется в церковных песнопениях «Заступницей и Похвалой земли Полтавской».

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ
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