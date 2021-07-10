Войти | Зарегистрироваться
19:22

суббота,
10 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция

10.07.2021 / 18:40
Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция
Источник: Центр информации УПЦ
Как может практически половина верующих УПЦ поддерживать приезд человека, после решения которого был запущен процесс уничтожения Церкви

Результаты опросов, которые говорят о поддержке приезда патриарха Варфоломея в Украину, являются неправдивыми и манипулятивными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vesti.ua, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви, комментируя результаты исследования Киевского международного института социологии, которое касалось религиозной проблематики и отношения украинцев к визиту главы Фанара.

«Каким-то чудесным образом оказалось, что 49 процентов паствы Украинской Православной Церкви якобы положительно относятся к данному визиту. А ведь для любого здравомыслящего человека сразу становится ясно, что данные результаты – это самый настоящий абсурд. Ведь как может практически половина верующих УПЦ поддерживать приезд человека, после решения которого был запущен процесс уничтожения нашей Церкви? Какое может быть одобрение в отношении визита того, кто несет ответственность за захваты наших храмов, избиение прихожан, другие нарушение фундаментальных прав граждан Украины? Как при таком количестве якобы приверженцев главы Фанара адептам ПЦУ приходится заниматься рейдерством, а не принимать в свои ряды миллионы новых сторонников?», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ уверен, что «за упомянутыми «цифрами» стоит грубая манипуляция», чтобы «создать видимость поддержки Константинопольского патриархата и его главы в украинской церковной среде, и ретранслировать эту видимость на уровень других Поместных Церквей с тем, чтобы попытаться убедить их - пусть и с помощью топорной комбинации - в якобы ошибочности утверждения об усугублении Фанаром раскола в Украине».

По мнению митрополита Антония, «в чудовищные по своей глупости результаты соответствующего социологического исследования могут поверить только совершенно далекие от существующих реалий люди». 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.