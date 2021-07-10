Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека

Каждого человека хранит Бог. Все, что мы имеем в своей жизни - это Божьи дары.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Блаженнейший рассказал удивительную историю того, как Бог спас ребенка.

Это произошло в 1977 году. Ночью пассажирский автобус проезжал мимо леса. Вдруг одной пассажирке стало плохо, она почувствовала нестерпимую боль в животе и, не выдержав, закричала. Шофер остановил автобус, женщина скрылась за деревьями. Но из леса послышался ее страшный крик.

«Пассажиры с шофером испугались и выбежали из автобуса. Они увидели, что на дереве висит 5-летний мальчик. Веревку срезали, сняли мальчика с дерева и заметили, что жизнь в нем еще есть. Люди посадили его в автобус, чтобы поскорее отвезти в больницу. Едва автобус отъехал от того места, как на дороге они увидели молодую женщину, которая махала рукой, чтобы ее подвезли. Женщина села в автобус и облегченно вздохнула. И тут мальчик увидел эту женщину, поднял на нее свои глазки и произнес: «Мама, почему ты меня обманула? Сказала, что мне будет хорошо на дереве, а мне было очень плохо, и теперь у меня болит шея». Мальчик узнал свою маму. Женщина хотела выскочить из автобуса, но пассажиры ее схватили и сдали в милицию», – рассказал Блаженнейший.

Оказалось, что эта женщина хотела выйти замуж за мужчину, который поставил ей условие: как-то устроить ребенка, чтобы от него избавиться.

«Она решила таким образом избавиться от своего ребенка. Но Бог так сделал, чтобы мальчика нашли. И та женщина, которая вдруг почувствовала боль в животе, потом рассказывала, что у нее ни до этого, ни после - никогда таких болей не было. Это был Божий Промысл. Господь спас этого мальчика от смерти. Конечно, мальчика потом отдали в интернат, а женщину осудили, она понесла наказание», - поделился Предстоятель.

Блаженнейший призвал жить, не огорчая Бога своими поступками.

«Бог бережет каждого человека. И мы должны жить так, чтобы Бог радовался, что нас опекает, чтобы мы не огорчали Бога своим поведением. А для этого мы должны жить в любви: любить друг друга, любить ближнего, ибо тот, кто любит, никогда не совершит такого греха. Пусть Бог хранит всех нас!», – пожелал Предстоятель УПЦ.