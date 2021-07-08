Для продления меры пресечения в виде домашнего ареста нет законных оснований – Медведчук

Об этом председатель Политсовета ОПЗЖ заявил непосредственно перед началом судебного заседания.

«Ожидаем справедливого решения суда, которое, по моему твердому убеждению и убеждению адвокатов, заключается в том, что мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продлена. Для этого нет никаких законных оснований, как нет законных оснований и для привлечения меня к уголовной ответственности в соответствии с материалами, представленными как материалы подозрения», ‒ указал политик.

Виктор Медведчук уточнил, что сегодняшнее судебное заседание посвящено исключительно вопросу продления или отмены домашнего ареста, поэтому ходатайства об изменении меры пресечения рассматриваться не будут.

«В настоящем судебном заседании рассматривается вопрос продления, а не изменения меры пресечения. Поэтому сегодня такие ходатайства заявляться не будут. Но представление, поданное органами прокуратуры, необоснованно и незаконно. Поэтому в ожидании справедливого решения суда я и защита будем делать все, чтобы доказать эту незаконность», ‒ заявил Медведчук.

При этом народный депутат отметил, что не намерен скрываться от органов следствия и, несмотря на политически мотивированное преследование, не рассматривает возможность покинуть страну.

«Власть очень хотела, чтобы я покинул страну. Рассказывали, что я боюсь обвинений и поэтому якобы скрываюсь от уголовной ответственности. Но они этого не дождались и не дождутся. Я готов к борьбе, уверен в своей правоте и в том, что справедливость и закон должны восторжествовать, ‒ сказал политик. ‒ Мы будем делать все, чтобы добиться справедливости и продемонстрировать, что действия власти, Президента Зеленского – это политические репрессии и незаконное политическое преследование».

При этом Виктор Медведчук в очередной раз заявил, что обвинения против него сфабрикованы, а причина политических репрессий со стороны власти заключается в его несогласии с официальным курсом страны.

«Ни уже выдвинутые обвинения против меня, никакие другие, которые могут быть сфабрикованы или сфальсифицированы, не имеют никакой доказательной базы. Причина одна – мое несогласие с курсом, который проводят сегодня в стране Президент и его команда, и борьба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», представителем которой я являюсь в оппозиции, ‒ отметил политик. – А все действия против меня направлены исключительно на то, чтобы ограничить мою деятельность как политика, как народного депутата, который в соответствии с Конституцией представляет интересы украинского народа».