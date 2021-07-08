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В Минздраве оценили угрозу распространения штамма "Дельта" в Украине

08.07.2021 / 12:48
В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса "Дельта". Пока было зафиксировано два таких случая.

Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины в ходе брифинга.

Он напомнил, что сейчас границы в Украине пока не закрыты.

"Угроза распространения "Дельта"-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же самого периода. но, учитывая, что штамм "Дельта" есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже было два таких случая зафиксировано. Он может распространяться", - сказал Родина.

Ранее несмотря на стабильную ситуацию с COVID - 19 в Украине, эксперты предупредили о возможно ухудшение в конце июля. Сейчас в Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса "Дельта".

Коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца текущего года.

Источник 

коронавирус, Минздрав, Дельта
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