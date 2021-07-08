СНБО ввела санкции против 100 украинцев, которые находятся под санкциями США – Данилов

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу

Прямая речь: "У нас есть 134 человека, гражданина Украины, которые находятся под санкциями США: 130 человек, которые находятся под санкциями непосредственно Минфина США, и 4 гражданина, находящихся под санкциями Госдепа США.

На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина США, 127 – живы-здоровы, 3 человека, к сожалению, умерли. Что касается 127 – относительно ста СНБО уже ввел санкции. Они уже введены".

Он добавил, что это решение было принято на заседании 18 июня.

В отношении остальных 27 человек, по словам Данилова, сейчас СНБО получает "дополнительную информацию от партнеров". В то же время он добавил, что СНБО опирается не только на материалы, которые может получить от партнеров, – в Украине "очень мощно работают разведки, службы, и они предоставляют очень много информации".

На вопрос, как быстро могут ввести санкции в отношении остальных 27 человек, Данилов отметил, что СНБО не "быстрый поезд" и "не чартер", но с этими людьми дополнительно разбираются.

Напомним, 4 июня Данилов заявил, что СБУ проверит 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.

Источник