Депутаты от ОПЗЖ провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции и рядом влиятельных французских политиков

По словам сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича, поездка в Париж была посвящена борьбе с "подъемом фашизма" в Украине. Кроме того, в ходе многочисленных встреч с парламентариями, украинские оппозиционеры обсудили ряд вопросов, касающихся украино-французского сотрудничества, а также рассказали парламентариям Франции о незаконном преследовании украинской властью в лице президента Владимира Зеленского лидера оппозиции, председателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Стоит отметить, что в рамках визита во Францию Вадим Рабинович провел конференцию в Люксембургском дворце на тему антисемитизма по приглашению сенатора Натали Гуле. Украинские оппозиционеры также обсудили позицию Франции по отношению к Украине с Фредериком Мондолони, который занимает пост директора Департамента континентальной Европы в Министерстве иностранных дел.

Напомним, это не первый визит депутатов от ОПЗЖ во Францию. Так, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук разработал и презентовал в Страсбурге, в Европарламенте мирный план по возвращению Донбасса, который приняли и участники нормандской четверки, и представители ОРДЛО.

В его основе лежат прямые переговоры в четырехугольнике: Киев-Донецк-Луганск-Москва. Этот план, по мнению представителей Берлина, Парижа, Москвы, Луганска и Донецка является самым реалистичным и самым оптимальным для решения конфликта на Донбассе.

В мае 2021 года парламентарии Франции посещали Украину. В частности, сенаторы французского парламента выразили обеспокоенность расправой над оппозицией и преследование ее лидера Виктора Медведчука, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Для того, чтобы работал хорошо парламент, для того, чтобы хорошо работала государство и чтобы на улицах сохранялось спокойствие, нужно, чтобы оппозиция могла нормально работать. У вас есть представители Украины в Совете Европы, и вы можете отстаивать свои права и позиции", - отметила член парламента Франции, сенатор от департамента Орн Натали Гуле.