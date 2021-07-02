Войти | Зарегистрироваться
11:48

пятница,
02 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

02.07.2021 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины.

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России Владимира Путина об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения Sea Breeze проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что - это про исторический выбор Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос "Почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы?", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подытожил он.

Источник

интеграция, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.